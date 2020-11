Gamend naar raad van bestuur

Aanvankelijk wilden Marleen Redeker en Tabitha Kortman hun leiderschapsgame laten draaien om de uitbraak van een pandemie. Iets ‘ebola-achtigs of zo’. Maar dat leek allemaal toch wel erg onwaarschijnlijk en naargeestig bovendien. Nu de game af is, zijn de organisatiepsychologen blij dat ze het niet hebben gedaan, want dan hadden de testpersonen kunnen terugvallen op ervaring.

Amsterdam

En dat is nou net níét de bedoeling van het spel, dat de top van het bedrijfsleven moet toetsen op leiderschapskwaliteiten. Door testpersonen helemaal op zichzelf terug te werpen en onder druk te zetten, zou volgens Redeker en Kortman moeten blijken of ze potentie hebben voor een functie in de raad van bestuur of commissarissen. Hun game wordt al ingezet bij een van de grote Europese dienstverleners.

werkdag

Zodra de deur achter haar in het slot valt, beginnen de cortisolwaarden al te stijgen. Via de computer komt de eerste opdracht binnen: over een half uur moet de knoop worden doorgehakt over de bouw van een luchtsnelweg, een kapitaal project waarvoor meerdere aannemers in de running zijn. Tijd om even rustig na te..

