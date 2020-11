Groene koersborden in Europa

Amsterdam

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met winst gesloten. Ook elders in Europa was het sentiment positief. De handelssessie verliep grillig door de onzekerheid over de uitkomst van de verkiezingstwist in de Verenigde Staten. Ahold Delhaize stond in Amsterdam in de schijnwerpers na een handelsupdate. De AEX-index op Beursplein 5 sloot uiteindelijk met een winst van 1,9 procent op 565,26 punten, waar eerder winsten en verliezen elkaar afwisselden. De MidKap sloot ook in het groen. De index voor middelgrote fondsen pluste 1,2 procent tot 818,60 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 2,4 procent. Beleggers hopen dat de verkiezingsuitslag in de VS snel bekend wordt en een gevreesde lange juridische strijd over de uitkomst zal uitblijven. Verzekeraar Aegon was de grote verliezer in de AEX met een min van 4,5 procent. Ahold Delhaize verloor bijna 2 procent, ondanks dat het supermarktconcern flink blijft profiteren van het hamsteren van boodschappen door consumenten in coronatijd. Het moederbedrijf van Albert Heijn en webwinkel bol.com verhoogde ook zijn winstverwachting en kondigde een aandeleninkoopprogramma aan.