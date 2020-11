Ahold Delhaize boekt weer hogere omzet in coronatijd

Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft in het derde kwartaal een hogere omzet behaald, doordat consumenten meer boodschappen deden in coronatijd en veel online shoppen.

Zaandam

Het moederbedrijf van Albert Heijn en webwinkel bol.com krikt zijn winstverwachting voor heel 2020 op en kondigde een groot nieuw aandeleninkoopprogramma aan. De omzet klom met ruim 10 procent tot 17,8 miljard euro in vergelijking met vorig jaar. Met name in de Verenigde Staten, de belangrijkste markt voor Ahold Delhaize, stegen de verkopen, maar ook in Europa werd meer verkocht. Mensen gaan veel minder naar de horeca en geven meer uit aan boodschappen. Ook zorgt het vele thuiswerken voor een boost in de verkoop.

De omzet bij bol.com nam in het afgelopen kwartaal met bijna 47 procent toe. Bij de supermarkten van Ahold Delhaize werden ook vaker boodschappen gedaan via het internet. Over de gehele linie gingen de online-verkopen met bijna 63 procent omhoog. Het bedrijf had eerder al gezegd dat de doelstelling van 7 miljard euro aan online-consumentenverkopen dit jaar zal worden behaald, een jaar eerder dan oorspronkelijk gepland.

Ahold Delhaize rekent nu voor 2020 op een sterkere stijging van de aangepaste winst per aandeel dan eerder gedacht. Het aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro zal begin volgend jaar beginnen.

Overigens was de boost van corona en online shoppen voor de Nederlands-Belgische supermarktgigant wat minder sterk dan in het tweede kwartaal, tijdens de eerste coronagolf. Toen boekte Ahold Delhaize een omzet van meer dan 19 miljard euro. <