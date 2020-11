EU-parlementariërs vragen Brussel uitstel van visquota

Europarlementsleden van SGP, CDA en ChristenUnie vragen de Europese Commissie om vissers toe te staan tot 25 procent van bepaalde visquota naar volgend jaar over te hevelen. Door de coronacrisis is er dit jaar veel minder vraag naar vis, stellen ze. Normaal mogen vissers 10 procent naar een nieuw jaar ‘meenemen’.

Brussel

‘Het heeft geen nut om vis te vangen voor gesloten restaurants. Beter is de vangst uit te stellen tot volgend jaar, het visbestand kan zich ondertussen verder vermeerderen', zegt Bert-Jan Ruissen (SGP). ‘Zo kunnen de vissers ook hun gederfde inkomsten van dit jaar iets goedmaken.’ Een dergelijke noodmaatregel bleek in 2014 ook goed te werken, stellen de politici. Toen was de vraag naar vis gekelderd door een Russische boycot.

uitstel

In de zomer hebben de Europarlementariërs EU-commissaris Virginijus Sinkevičius (Visserij) ook al om uitstel gevraagd. De Litouwer wilde de ontwikkelingen op dat moment nog even aanzien. ‘Het is hoog tijd dat de EU-commissaris nu wel een knoop doorhakt', vindt Annie Schreijer-Pierik (CDA). ‘Met deze crisis moeten we allemaal snel en soepel handelen, dat mogen we ook van de commissie verwachten.' Volgens Peter van Dalen (ChristenUnie) is het nu duidelijk dat de coronacrisis dit jaar nog aansleept. ‘De vissers hebben recht om te weten hoeveel ze op en na 1 januari mogen vangen.' <