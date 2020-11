De baas controleert bijna alles, zelfs de toiletbezoeken. ‘Dat is juist contraproductief’

Amsterdam

Toen callcentermedewerker Jerry (29) een vrouw met een zware stem per ongeluk ‘meneer’ noemde, kwam zijn leidinggevende direct de afdeling op. ‘Dat ging niet helemaal lekker, hè?’ Natuurlijk wist hij wel dat elk gesprek werd opgenomen, maar dat hij ook daadwerkelijk werd afgeluisterd, beangstigde hem. Hij ging op zijn tenen lopen, werd terughoudend met grapjes, was eigenlijk gewoon niet meer helemaal Jerry.

En hij was al zo voorzichtig. Want Jerry wist: alles wat ik doe, komt samengevat in grafieken terug tijdens het functioneringsgesprek. Hij klokte dus niet meer dan een kwartier pauze in de ochtend en een half uurtje in de middag. Voor zijn toiletbezoeken had hij bij elkaar opgeteld twintig minuten per dag. ‘Voor een nummer twe..

