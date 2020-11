Stevige winsten op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met stevige winsten gesloten. Beleggers hielden vooral de Amerikaanse presidentsverkiezingen in de gaten, waar de Democraat Joe Biden in de peilingen aan kop gaat. De verwachting is dat als hij wordt verkozen er meer coronasteun komt voor de Amerikaanse economie. Op het Damrak vielen ook de cijfers van DSM in goede aarde.

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,9 procent hoger op 554,48 punten. De MidKap dikte 2,2 procent aan tot 809,13 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 2,6 procent. Sterkste stijger in de AEX was verzekeraar Aegon met een winst van 6,5 procent. Ook ING (plus 4,5 procent) en betalingsdienstverlener Adyen (plus 4,3 procent) deden het goed, net als financiële waarden elders in Europa en de Verenigde Staten. Biotechbedrijf Galapagos werd 4,7 procent hoger gezet na het nieuws dat het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) zich buigt over een vergunningsaanvraag voor geneesmiddel filgotinib.

Techinvesteerder Prosus voerde de schaarse dalers aan met een min van 3,2 procent.