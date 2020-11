‘Stop oprekken van leennormen'

‘Mensen meer laten lenen lijkt sympathiek, maar pakt bijzonder onsympathiek uit voor degenen voor wie het is bedoeld: de starters op de woningmarkt.’ Laura van Geest maakt van haar hart geen moordkuil. Huizenkopers die zich als vanouds weer steeds dieper in de schulden kunnen steken? Dat is vragen om problemen – zeker nu de coronacrisis om zich heen grijpt. Ze roept politici op met het oog op de verkiezingen niet te zwichten voor ‘de quick fix die geen quick fix is’.

Amsterdam

Van Geest tuurt, gezeten voor een rode glazen wand in het AFM-kantoor aan de Vijzelgracht in Amsterdam, naar het beeldscherm. Een uitzondering, vertelt ze. ‘De meeste dagen werk ook ik thuis. Alleen het personeel dat echt niet elders kan werken is hier. Zoals de medewerkers van onze monitoring room, die de aandelenhandel in de gaten houden. Lachend: ‘Ik heb na mijn aantreden begin dit jaar zes normale weken meegemaakt. Daarna kwam de lockdown.’

Van Geest was tussen 2013 en 2020 de eerste vrouwelijke directeur van het Centraal Planbureau (CPB), een van de belangrijkste adviescolleges voor de regering. In februari stapte ze over naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en moet ze erop letten dat banken, pe..

