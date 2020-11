‘Rijkste Nederlanders weer rijker geworden'

Amsterdam

Het vermogen van de 500 rijkste Nederlanders is het afgelopen jaar gestegen tot 186 miljard euro. Dat is volgens zakenblad Quote ondanks de coronacrisis 3,5 procent meer dan vorig jaar. Het is wel de kleinste stijging sinds het uitbreken van de kredietcrisis. ‘De kloof tussen traditionele rijken, afkomstig uit handel, transport of productie, en razendsnelle tech- of app-rijken wordt groter en de opmars van de laatste categorie wordt door de pandemie alleen maar versneld', staat in de nieuwste editie van de Quote 500, de jaarlijkse lijst met superrijken. Zo is de grote winnaar van het afgelopen jaar onder meer Adyen-oprichter Arnout Schuijff met een geschat vermogen van 2,5 miljard euro, bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Ook Mabel van Oranje profiteerde van de waardestijging van haar aandelenpakket in het fintechbedrijf. Haar vermogen steeg met ruim 93 procent, naar 560 miljoen euro.

De nummer 1 van de lijst, Charlene de Carvalho-Heineken met ruim 12 miljard euro, verloor het afgelopen jaar 2 miljard euro aan vermogen.