PostNL in de uitverkoop op Damrak

Amsterdam

PostNL was maandag de negatieve uitschieter op een verder positief gestemde Amsterdamse beurs. Beleggers waren duidelijk niet tevreden over het kwartaalbericht van het postbedrijf, dat met een min van 6,2 procent de hekkensluiter bij de middelgrote fondsen werd. De post- en pakketbezorger boekte ook in het derde kwartaal meer omzet. De groei was vooral te danken aan de pakketdivisie, die blijft profiteren van de coronacrisis. Volgens analisten viel de winstgevendheid echter lager uit dan verwacht.

Over de gehele linie gingen de Europese beurzen omhoog. Beleggers wisten onder meer moed te putten uit positieve industriecijfers uit China en Europa. Ook werd uitgekeken naar de Amerikaanse verkiezingen. Gestuwd door flinke koerswinsten bij fondsen als Shell en ING, met plussen van bijna 5 en een kleine 6 procent, ging de AEX-index flink omhoog. De hoofdindex eindigde 1,9 procent in de plus op 543,91 punten. De MidKap steeg 2 procent tot 791,47 punten. Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 2,1 procent aan.

Air France-KLM won uiteindelijk 5 procent, na een fors openingsverlies.