Unilever krijgt groen licht van Britse rechter voor verhuizing

Unilever kent nu nog zowel een Brits als een Nederlands onderdeel en hoofdkantoren in Londen en Rotterdam. De Nederlandse en Britse aandeelhouders stemden eerder al in met het plan om de bestaande hoofdkantoren samen te voegen in Londen.

Normaal gesproken had Unilever na de goedkeuring van het High Court niet meer onder de verhuizing uit gekund zonder opnieuw dat hof te raadplegen. Door een speciale uitzondering kan dat nu wel. Dat kan alleen als de verhuizing niet meer in het belang van de aandeelhouders zou zijn. Specifiek ging de rechter daarbij in op het geval dat Nederland mogelijk een wet aanneemt of dreigt aan te nemen om bedrijven te bestraffen die verhuizen naar een land waar geen dividendbelasting geldt.

Een spoedwet van GroenLinks met die insteek is echter nog niet behandeld in de Tweede Kamer. De behandeling ervan duurt nog zeker tot begin december, waardoor goedkeuring voor het einde van het jaar moeilijk wordt. Unilever zei eerder dat de verhuizing niet doorgaat als die wet wordt aangenomen.

Volgens GroenLinks-Kamerlid Bart Snels heeft het parlement tijd nodig voor 'de zorgvuldige behandeling van deze complexe wet', die bedoeld is om belastingontwijking tegen te gaan. 'Veel partijen in de Tweede Kamer steunen dat doel. Aandeelhouders van Unilever zullen het bestuur houden aan de belofte om niet te verhuizen als de wet er komt.'