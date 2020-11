KLM-piloten drijven spanning tot uiterste op

Schiphol

De acht bonden bij KLM voor grondpersoneel, cabinemedewerkers en piloten zijn verdeeld over de eis van de minister dat ze de lonen matigen zolang de overheidssteun aan de luchtvaartmaatschappij duurt. Een deel ging zaterdag niet in op de eis daarmee in te stemmen.

KLM-baas Pieter Elbers roept pilotenvakbond VNV op alsnog akkoord te gaan met de eis. Als dat niet gebeurt is de toekomst van KLM volgens hem in gevaar. ‘Dit was de laatste benodigde stap voor de goedkeuring vanuit het kabinet. Zonder deze lening komt KLM deze moeilijke tijd niet door. Dit maakt deze impasse uiterst zorgelijk. Bij FNV wachten we het interne beraad af. Ik kan voor nu niet anders dan de pilotenvakbond VNV nogmaals op te roepen om alsnog deze laatste ..

