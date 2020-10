Op het KLM-hoofdkantoor is vrijdag druk overlegd over aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden.

Amstelveen

Eerder op vrijdag keurde minister van Financiën Wopke Hoekstra de eerdere afspraken over loonmatiging af, omdat hij de looptijd te kort vindt.

Goedkeuring uit Den Haag is nodig voor KLM om de volledige 3,4 miljard euro aan noodsteun te ontvangen. De deadline verloopt zondag, dus is er haast geboden voor de luchtvaartmaatschappij. KLM beleeft door de coronapandemie de ernstigste crisis in haar bestaan, en dreigt zonder staatssteun om te vallen.

Afspraken tussen KLM en vakbonden over de versobering van de looneisen lopen maar anderhalf tot twee jaar. Hoekstra vindt dat de loonmatigingen voor alle KLM’ers moeten duren zolang het steunpakket loopt, namelijk tot 2025.

Vakbonden is nu gevraagd om te

garanderen dat ze zich ook na de looptijd van hun afspraken met KLM houden aan offers in de arbeidsvoorwaarden. KLM wil vandaag horen of bonden bereid zijn zo’n garantie te geven. Om 12.00 uur maakt de maatschappij de resultaten bekend aan het ministerie van Financiën.

De toezeggingen van vakbonden maken het volgens KLM mogelijk om groen licht van het kabinet te krijgen, zonder dat alle onderhandelingen over loonoffers over moeten. De grootste bond voor cabinepersoneel, VNC, kan nog niet aangeven of ze zo’n garantie zullen geven. Pilotenbond VNV moet ook nog eerst intern in beraad voor er een beslissing is.

Bestuurder Jan van den Brink, die bij FNV voor grondpersoneel onderhandelt, is kritisch over de druk die op vakbonden wordt gelegd met de timing van de eis. ‘Het is wel heel kort dag als je het vrijdagmiddag hoort, en voor zaterdagmiddag moet reageren. Maar ergens hadden we dit ook wel verwacht. We beseffen dat de situatie hachelijk is voor KLM, dus we zullen er serieus naar kijken.' <

Ryanair naar rechter om overheidssteun aan KLM

Luchtvaartmaatschappij Ryanair stapt naar een Europese rechter om de overheidssteun die KLM van Nederland krijgt te blokkeren. De budgetvlieger maakte zich deze zomer al kwaad over de leningen en kredietgaranties, die de Europese luchtvaartmarkt zouden verstoren.

Het Ierse concern richt zijn pijlen op de Europese Commissie. Die oordeelde in juli dat de steun voor het in crisis verkerende KLM in orde was. Volgens Ryanair moet deze beslissing worden teruggedraaid. ‘Het is bizar dat de Nederlandse regering, die andere overheden de les leest over begrotingsregels, heeft besloten voor iedere vrouw, kind en man in Nederland 200 euro te besteden aan één bedrijf in een volledig geliberaliseerde markt', zo stelt het bedrijf.