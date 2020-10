Beurs Amsterdam sluit met kleine min

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag op de laatste handelsdag van oktober licht lager gesloten. Elders in Europa was een wisselend beeld te zien. De economische impact van de tweede coronagolf in Europa en de aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen zorgden voor enige terughoudendheid op de markten. Op het Damrak stond Air France-KLM in de schijnwerpers, nadat de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie een kwartaalverlies van 1,7 miljard euro had bekendgemaakt. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,1 procent lager op 533,88 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 776,36 punten. Frankfurt daalde 0,5 procent en Londen ging licht omlaag. Parijs won 0,6 procent.