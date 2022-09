Kamer liet Poetin-propaganda begaan tot iemand zich aangesproken voelde

Benito Mussolini zich een eeuw geleden noemde, is geen lukraak scheldwoord. Het fascisme heeft onderscheidende kenmerken. Het is ultranationalistisch, verheerlijkt ‘het volk’ en volkse gevoelens, dweept met het verleden en verafschuwt het heden, streeft naar een renaissance door het bestaande omver te werpen, gelooft in ‘sterke leiders’, wakkert vrees en rancune aan jegens vreemdelingen. Het is anti-rechtsstatelijk; wars van mensenrechten en de onafhankelijke rechterlijke macht. En het is anti-elitair en anti-parlementair; het koestert minachting en dedain jegens gekozen volksvertegenwoordigers.

‘Waar gaat u op letten?’, vroeg de NOS dinsdag aan Thierry Baudet (FVD), voorafgaand aan de Troonrede. ‘Nergens..