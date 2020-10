Anglicaans priester wordt president van de Seychellen

Victoria

Ramkalawan (59) versloeg de zittende president Danny Fauré (58) afgelopen zondag met bijna 55 procent van de stemmen. Het was voor Ramkalawan de zevende poging om president te worden. Vanwege zijn politieke activiteiten heeft hij ook geen parochie meer, maar hij is al die tijd wel priester gebleven. In 1990 hield Ramkalawan een preek op de nationale radio, waarin hij de regering stevig bekritiseerde en deze opriep de mensenrechten te respecteren.

Een jaar later werd hij leider van de oppositie.

De Seychellen is een archipel in de Indische Oceaan, vlak bij Madagaskar, en bestaat uit 115 eilanden. Het grootste gedeelte van de ruim 90.000 inwoners woont op het hoofdeiland Mahé, een eiland ter grootte van Texel. Het over..

