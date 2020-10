Harde strijd over strengere abortuswet splijt Polen. Wat is er aan de hand?

Brussel

Wat heeft het Constitutioneel Hof van Polen besloten?

Polen heeft een van de meest terughoudende abortuswetten in de Europese Unie. Zwangerschappen mogen alleen worden afgebroken als de geboorte of de gezondheid van de moeder in gevaar is, wanneer er sprake is van incest of verkrachting of in het geval dat de baby ernstige afwijkingen heeft.

Door dit laatste criterium heeft het Hof heeft vorige week donderdag een streep gehaald; het is in strijd met de grondwet die de bescherming van het leven garandeert. Voorstanders verwachten dat bijvoorbeeld het syndroom van Down nu geen reden meer zal zijn voor abortus.

