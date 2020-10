'Zonder samenwerking wint virus'

Donderdag vergaderen de Europese regeringsleiders per video over de coronacrisis. De eerste van wat vermoedelijk een reeks corona-overleggen gaat worden, gezien de kracht waarmee de tweede golf over Europa raast. Charles Michel heeft als voorzitter een duidelijke boodschap voor de leiders: de EU moet ook een unie van testen, apps en vaccins worden.

Brussel

Als de lidstaten niet samenwerken, zijn meer doden, economische versplintering en aanwakkerend populisme onvermijdelijk, waarschuwt Michel. ‘We moeten de waarheid durven uit te spreken: de situatie in Europa is slecht, heel slecht’, zegt hij in een interview met zeven Europese kranten, waaronder de Volkskrant. ‘Lidstaten doen wat ze kunnen, maar dat is niet genoeg. We moeten als unie efficiënter opereren.’

Wanneer is de EU-top donderdag geslaagd?

De leiders spraken begin oktober ook al mooie woorden over samenwerking. Waarom zou er dit keer wel iets gebeuren?

‘Herinnert u zich nog de nationale reflexen begin dit jaar, toen lidstaten de grenzen voor elkaar dicht gooiden? Medische apparatuur voor zich..

