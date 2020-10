Moslimwereld? steeds kritischer op Frans beleid

Frankrijk roept andere landen op zijnproducten niet te boycotten. In diverse overwegend islamitische landen roept de Franse reactie op de moord op leraar Samuel Paty boze reacties op. Frankrijk zou doorslaan en moslims discrimineren. Ook dat de Fransen vol overtuiging achter cartoons staan waarin de profeet Mohammed wordt beledigd, schiet in het verkeerde keelgat.

Parijs

Het meest uitgesproken was dit weekend de Turkse president Recep Tayyib Erdogan. 'Koop geen Franse producten', liet hij maandag weten. Vijandigheid tegen moslims is volgens hem in sommige Europese landen overheidsbeleid geworden. De discriminatie van moslims in Frankrijk doet volgens hem denken aan die van Joden in het vooroorlogse Europa.

Eerder stelde Erdogan dat de moord op Paty 'monsterlijk' was, maar dat de Franse president Emmanuel Macron 'psychische hulp' nodig heeft omdat hij doorslaat in zijn reactie tegen moslims. Frankrijk riep daarop zijn ambassadeur uit Ankara terug.

De uitspraken van Erdogan zijn volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel 'lasterlijk' en volgens de Nederlandse premier..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .