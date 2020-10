Irvine

Ongeveer 60.000 inwoners van de stad Irvine, in Orange County dat in het zuidwesten van de Amerikaanse staat Californië ligt, worden geëvacueerd vanwege een natuurbrand die maandag is uitgebroken. In een paar uur tijd is al ruim 200 hectare grond in vlammen opgegaan, melden de plaatselijke autoriteiten volgens de Los Angeles Times. Harde wind zorgt ervoor dat de brand zich razendsnel kan verspreiden. Hoe het vuur is ontstaan, is onduidelijk. <