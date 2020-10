President met twee gezichten

Dodoma

Woensdag brengt de bevolking van Tanzania en het semiautonome Zanzibar haar stem uit tijdens de landelijke verkiezingen. De huidige president John Magufuli lijkt met gemak de meerderheid van de stemmen voor zich te winnen. Zijn partij Chama Cha Mapinduzi is de langst regerende partij in Afrika. Sinds de onafhankelijkheid in 1961 is de Chama Cha Mapinduzi, toen nog onder de naam TANU, aan de macht. Maar de ontspannenheid en vanzelfsprekendheid van de winst lijken te verdwijnen door de toenemende kritiek die Magufuli krijgt op zijn beleid van de afgelopen jaren om de vrijheid van de media en cultuur verder in te perken.

Vijf jaar geleden werd Magufuli met luid gejuich onthaald als de redder van Tanzania. Hij trok ten strijde tegen de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .