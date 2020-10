Corona wordt heviger in heel Europa. Frankrijk, Griekenland en Slowakije breiden avondklok uit

Een medewerker van de GGD Amsterdam neemt een coronatest af in een testlocatie bij de RAI.

Amersfoort

Rotterdam-Rijnmond was de meest geplaagde regio (1295) en Amsterdam (805) de meest getroffen stad. Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 262.500 mensen in Nederland positief getest. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 46, 13 minder dan woensdag, maar de informatie en meldingen lopen niet per dag.

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is met 60 toegenomen tot 2003. Van deze patiënten liggen er 463 op de intensivecareafdelingen, dertien meer dan woensdag. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakte de cijfers donderdagmiddag bekend. Bijna de helft van de ruim duizend ic-bedden is nu bezet door coronapatiënten. Op verpleegafdelingen vormen coronapatiënten 13 procent va..

