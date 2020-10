Nog één keer Trump-Biden

President Trump krijgt vannacht de laatste kans om voor tientallen miljoenen kiezers uit te leggen waarom hij herkozen moet worden. De druk op Joe Biden in het laatste presidentiële debat is minder groot. Blijf kalm, laat Trump zich nog verder in de nesten werken en toon je een waardig alternatief, zo luidt het devies van zijn campagne.

Nashville

Weinig Amerikaanse presidenten bevonden zich, twaalf dagen voor de verkiezingen, in zo’n precaire situatie als Donald Trump nu. De achterstand in de peilingen blijft zo groot, dat sommige Democraten al dromen van een megaoverwinning: een landslide. Sinds 1988 is dit niet meer voorgekomen. Van een duidelijke strategie om de presidentsrace te keren lijkt helemaal geen sprake te zijn in het Trump-kamp.

Een heldere, inhoudelijke boodschap ontbreekt ook ten enenmale. Terwijl de logica zegt dat de president, als een aanklager in een strafproces, de kiezer moet voorhouden waarom Bidens beleid zo’n ramp zou zijn voor het land, geeft hij de voorkeur aan persoonlijke aanvallen. Zo werden de afgelopen dagen gedomineerd door Trum..

