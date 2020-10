Washington

Volgens hem hebben de Iraniërs en de Russen de hand gelegd op persoonsgegevens van geregistreerde kiezers. Democratische stemmers in tenminste vier swing states, waaronder Florida en Pennsylvania, hebben dreigende e-mails ontvangen, zogenaamd afkomstig van de rechts-extremistische beweging Proud Boys, waarin werd gedreigd dat ze op Trump moeten stemmen. Het lijkt er niet op dat buitenlandse mogendheden hebben geprobeerd de lijsten van geregistreerde kiezers te manipuleren.

Ratcliffe deed de mededelingen woensdagavond (plaatselijke tijd) op een haastig georganiseerde persconferentie. Volgens hem zijn er vervalste e-mails door Iran verstuurd met als doel ‘kiezers te intimideren, sociale onrust aan te wakkeren en de reputatie van president Donald Trump te beschadigen'. Tegelijkertijd verzekerde Ratcliffe de Amerikanen dat de integriteit van de verkiezingen op 3 november niet in gevaar is. ‘Wij zullen geen inmenging vanuit het buitenland in onze verkiezingen of enige criminele activiteiten tolereren, die de integriteit van uw stemmen ondergraaft of het vertrouwen in de openbaarheid van de verkiezingsuitslag ondermijnt', voegde chef van de federale politiedienst FBI Christopher Wray toe. Democraten trokken na de persconferentie direct aan de bel omdat Ratcliffe, een voormalig Republikeins congreslid, alleen had gezegd dat er desinformatie over Trump was verspreid. Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, meent dat de mededeling over inmenging uit het buitenland juist is gedaan om het binnenlandse vertrouwen in het stemproces te ondermijnen. <

Nederlander hackt Trumps Twitter

Een Nederlander is erin geslaagd het Twitteraccount te hacken van de Amerikaanse president Donald Trump. Die gebruikte voor zijn account @realDonaldTrump het wachtwoord ‘maga2020!' en er zou geen extra beveiliging op hebben gezeten. Dat meldt RTL Nieuws dat met Vrij Nederland inzage had in het bewijsmateriaal. Die Nederlander is ethisch hacker Victor Gevers en het kostte hem zeven pogingen om het wachtwoord te raden. Het bewijs dat Gevers toegang had tot het account is ingezien door RTL Nieuws en Vrij Nederland. Trump had volgens Gevers geen extra beveiliging ingesteld, zoals de code die je soms na het inloggen moet invoeren – ook wel tweestapsverificatie genoemd. Gevers heeft niet namens Trump een tweet de wereld ingestuurd, maar had dat naar eigen zeggen wel kunnen doen. RTL-correspondent Erik Mouthaan zegt dat Twitter Trumps belangrijkste communicatiemiddel is. Wellicht had de president geen tweestapsverificatie, omdat zijn campagneteam ook toegang moet hebben.