'Half miljoen pasgeborenen sterft aan luchtvervuiling'

Washington

Meer dan 116.000 Indiase baby’s stierven door luchtvervuiling in de eerste levensmaand, en in de Afrikaanse landen waren dat er 236.000, volgens de State of Global Air 2020-studie. De schattingen zijn gemaakt door het in de VS gevestigde Health Effects Institute (HEI) en het Global Burden of Disease-project van het Institute for Health Metrics and Evaluation.

De onderzoekers schrijven dat er een groeiend aantal bewijzen is dat blootstelling van moeders aan luchtverontreiniging tijdens de zwangerschap het risico verhoogt dat hun baby’s te klein (laag geboortegewicht) of te vroeg worden geboren. Deze omstandigheden gaan gepaard met ernstige complicaties en zijn nu al de oorzaak van de overgrote meerderheid van sterfgevallen van pasgeborenen in beide regio’s.

‘De gezondheid van een baby is cruciaal voor de toekomst van elke samenleving, en dit nieuwste bewijs suggereert een bijzonder hoog risico voor baby’s geboren in Zuid-Azië en Afrika bezuiden de Sahara', aldus Dan Greenbaum, voorzitter van HEI.

Over het geheel genomen concludeert het rapport dat luchtvervuiling in 2019 tot 6,7 miljoen sterfgevallen wereldwijd heeft geleid.

Daarmee is luchtvervuiling de vierde belangrijkste doodsoorzaak na hoge bloeddruk, tabaksgebruik en voedingsrisico's.