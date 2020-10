Marc Dutroux definitief niet eerder op vrije voeten

Brussel

Dat is besloten na een ‘vernietigend’ definitief psychiatrisch rapport van de nu 63-jarige Dutroux waar zijn verdediging, die al jaren probeert hem vrij te krijgen, zelf om had gevraagd. Volgens advocaat Bruno Dayez is het rapport een ‘slag van de hamer', zegt hij tegen de Franstalige tv-zender RTBF. Het rapport schetst een asociale persoonlijkheid, zonder een greintje empathie, die narcistische en perverse trekken vertoont, maar ook seksueel sadistisch is, somt hij op. Het rapport stelt dat er geen verbetering merkbaar is bij Dutroux.

Een rechtbank in Brussel stelde vorig jaar psychiaters aan om de geestelijke toestand van Dutroux door te lichten. Als er geen gevaar is op herhaling zou hij mogelijk kans maken op vervroegde vrijlating. Die kans lijkt nu definitief vervlogen. Volgens Dayez heeft Dutroux het rapport ook zelf gelezen. Hij zou ‘verslagen' gereageerd hebben. <