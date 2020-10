VS positief over nieuw voorstel van Rusland over kernwapens

Moskou

Dat zei het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken nadat Moskou had aangeboden het aantal kernwapens een jaar te bevriezen als de VS hetzelfde doen. ‘We waarderen de bereidheid van de Russische Federatie om vooruitgang te boeken op het gebied van kernwapenbeheersing', zei een woordvoerster van het Amerikaanse ministerie in een korte verklaring. ‘De VS zijn bereid om onmiddellijk bijeen te komen om een verifieerbare overeenkomst te sluiten.’

De VS wezen eerder nog een Russisch aanbod van de hand om het Verdrag voor Vermindering van Strategische Nucleaire Wapens (START) een jaar te verlengen. Dat bedrag stamt uit 2010 en heeft een looptijd van tien jaar. Het laatste grote verdrag tussen de supermachten over wapenbeheersing vervalt komende februari.

Washington noemde het eerdere Russische voorstel onacceptabel, omdat het niet voorzag in een bevriezing van het aantal nucleaire kernkoppen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken kwam dinsdag met een nieuwe verklaring die deed vermoeden dat de landen toch nader tot elkaar zijn gekomen. ‘Rusland stelt voor om het nieuwe START-verdrag een jaar te verlengen en samen met de VS de politieke toezegging te doen dat het aantal kernkoppen in die periode wordt bevroren.' <