Leraar die iedereen wilde hebben, is nu martelaar

Leraar Paty wilde niemand beledigen met het tonen van een cartoon van Mohammed. Lesmateriaal was het slechts. Nu is hij een martelaar.

Parijs

Een enthousiaste, geduldige, bevlogen docent. De leraar die iedereen wilde hebben. Samuel Paty, de 47-jarige leraar geschiedenis en aardrijkskunde die vrijdagmiddag een paar honderd meter van zijn school in het rustige Conflans-Sainte-Honorine werd onthoofd door een achttienjarige islamistische terrorist, was zeer geliefd, blijkt in de dagen na zijn dood. Door de brute moord zal hij de geschiedenis ingaan als martelaar voor het vrije woord.

Na het voltooien van zijn studie in Lyon werd Paty in 1997 docent. Zoals veel jonge Franse leerkrachten begon hij zijn carrière in de regio Parijs. Vijf jaar geleden werd hij aangenomen op het Collège du Bois d’Aulne in Conflans, een landelijk aandoend stadje aan de Seine, zo&..

