MAS-kandidaat Luis Arce wint de verkiezingen in Bolivia

De Beweging naar Socialisme (MAS) van ex-president Evo Morales heeft opnieuw de verkiezingen gewonnen in Bolivia. Ruim 52 procent van de Bolivianen stemde voor MAS-kandidaat Luis Arce. Dit blijkt uit de eerste voorlopige stemuitslag die zondag om middernacht (lokale tijd), zeven uur na het sluiten van de stemlokalen, bekend werd.

Aanhangers van de Movement to Socialism (MAS) vieren de triomf van hun kandidaat Luis Arce.

Sucre

Na bijna een jaar van afwezigheid keert de MAS terug aan de macht in het Zuid-Amerikaanse land. Op 10 november vorig jaar vluchtte president Evo Morales naar het buitenland, nadat het leger hem de dwingende suggestie deed om te vertrekken. Drie weken eerder had Morales nipt voor de vierde maal de verkiezingen gewonnen, maar na vermoedens van fraude gingen rechtse Bolivianen de straat op. Toen na weken van protest de politie en het leger zich van de president afkeerden, stapte hij op.

In het vacuüm dat de socialist achterliet, trad een rechtse interimregering aan die meteen met stevige repressie reageerde op de protesten van MAS-aanhangers. In de weken na Morales’ vertrek kwamen tientallen mensen om in clashes met het leger..

