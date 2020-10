Hoe China uit het economische dal klimt

Inwoners in China kopen nu vaker producten uit eigen land dan westerse producten.

Peking

De eerste die werd getroffen door de coronacrisis en de eerste die eruit is geklommen. Zo staat de Chinese economie, de op een na grootste ter wereld, nu bekend. Volgens de regering van China kende het land tussen juli en september een economische groei van 4,9 procent, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Neem die cijfers van China maar met een korreltje zout, zeggen financiële experts. Economen hadden bovendien een grotere economische groei verwacht (5,2 procent).

Desondanks is duidelijk dat China zich nu wereldwijde koploper kan noemen van landen in economisch herstel in tijden van de pandemie, meldt de BBC.

verzachten

De eerste drie maanden van dit jaar kr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .