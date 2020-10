Situatie PLO-leider Erekat kritiek

De Palestijnse hoofdonderhandelaar Saeb Erekat wordt in Jeruzalem in een kunstmatig coma gehouden nadat maandagochtend zijn toestand verslechterde. Erekat (65), die secretaris-generaal is van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO, werd zondag vanuit zijn woning in Jericho overgebracht naar het Hadassah universiteitsziekenhuis in Ein Karem in West-Jeruzalem. Eerder deze maand was bij hem het coronavirus vastgesteld en was hij in thuisquarantaine gegaan. Maar na tien dagen ging zijn gezondheid zo sterk achteruit dat hij met een Israëlische ambulance naar het Israëlische ziekenhuis werd gebracht, aldus het Palestijnse Ma’an News. De Palestijnse minister van Gezondheid Mai Alkaila wees daarbij op de ‘complexe medische geschiedenis’. Erekat heeft in oktober 2017 in de Verenigde Staten een longtransplantatie ondergaan. Bij aankomst in Jeruzalem was zijn situatie ‘ernstig maar stabiel’. Volgens het Palestijnse persbureau Wafa werd zijn toestand maandagochtend kritiek en is hij ‘wegens ademnood in een medisch opgewekt coma gebracht’. Het Hadassahziekenhuis overlegt met internationale medische experts ‘over de behandeling van deze complexe patiënt’.