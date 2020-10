Kinderen van opgesloten ouders Xinjiang in weeshuizen gestopt en onderworpen aan assimilatiepolitiek

De Chinese overheid voert een systematisch beleid om kinderen van in Xinjiang opgesloten ouders in internaten of weeshuizen te plaatsen, waar zij onderworpen worden aan een assimilatiepolitiek.

Archieffoto uit juni 2019 van een Oeigoerse met kinderen op straat in Kashgar in de Chinese provincie Xinjiang.

Amsterdam

In Xinjiang verbleven in 2019 ruim 880.000 kinderen in internaten, 76 procent meer dan in 2017. Het gaat vooral om kinderen van geïnterneerde ouders. Dat blijkt uit een rapport van datawetenschapper Adrian Zenz. Eerder werd al bekend dat kinderen van in Xinjiang opgesloten ouders vaak uit huis worden geplaatst, maar het is voor het eerst dat aangetoond wordt dat dit op zo'n grote schaal gebeurt.

Zenz, die al jaren de situatie in Xinjiang bestudeert, baseert zijn rapport op duizenden overheidsdocumenten. Het is voor journalisten moeilijk de bevindingen ter plaatse te verifiëren, aangezien zij niet vrij in de regio kunnen reizen en met bronnen kunnen spreken. Zenz zegt in de documenten een patroon te zien, waarbij kin..

