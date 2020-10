VS waarschuwen Turkije over raketproef

De Verenigde Staten hebben Turkije gewaarschuwd dat ingebruikname van het luchtafweersysteem S-400 ‘ernstige gevolgen’ zal hebben voor de onderlinge betrekkingen. Het lijkt er sterk op dat Turkije vrijdag een eerste proef heeft gedaan met het Russische defensiesysteem. Vanuit de provincie Sinop werden een raket de lucht in geschoten, boven de Zwarte Zee.

Washington - Ankara

Op een video was een omhoog gaande rookpluim te zien. Turkse defensiedeskundigen zeiden op de tv-zender A Haber dat, afgaande op de beelden, alles erop wijst dat inderdaad een proef met de S-400 is uitgevoerd. Een Amerikaanse defensiebron zei tegen persbureau AP dat er zelfs drie raketten zijn afgevuurd.

De locatie was eerder al door het Turkse leger aangewezen als de plek waar het nieuwe systeem zou worden getest. De afgelopen dagen was gewaarschuwd dat vliegtuigen en schepen uit het gebied weg moesten blijven. Het Turkse ministerie van Defensie wilde de test ontkennen noch bevestigen.

Turkije tekende in 2017 in Moskou het contract voor aanschaf van het bijzonder geavanceerde systeem, zeer tegen de zin van de VS. Daarme..

