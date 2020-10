Wat Rutte kan leren van Merkel

Berlijn

Evenredig aan de stijging van het aantal coronabesmettingen, stijgt de frequentie waarmee regeringsleiders persconferenties geven. Een dag nadat Mark Rutte in Nederland de ‘gedeeltelijke lockdown’ had afgekondigd, sprak zijn Duitse collega Angela Merkel, na een lange zit met de leiders van de deelstaten, haar zorgen uit: ‘Als u mij vraagt wat het is dat me verontrust, dan is het de exponentiële groei. En die moeten we stoppen, anders leidt dit niet tot een goed einde.’ Een virus verdwijnt niet door woorden, maar een goed gekozen communicatiestrategie kan wel draagvlak voor ingrijpende maatregelen vergroten. Twee deskundigen keken naar de verschillen in de coronacommunicatie tussen de buurlanden. Het aa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .