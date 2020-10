Ardern behaalt monsterzege in Nieuw-Zeeland

De partij van de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft bij de parlementsverkiezingen een monsterzege behaald. Met meer dan 90 procent van de stemmen geteld gaat haar partij Labour ruim op kop met 49 procent van de stemmen. De ruime zege is mede te danken aan het succesvolle coronabeleid in Nieuw-Zeeland.

Auckland

De partij zou uitkomen op 64 zetels. Daarmee kan Ardern zonder coalitiepartner verder regeren. Dat is voor het eerst sinds de invoering van het huidige kiesstelsel in 1996. Het is de beste uitslag voor de sociaaldemocraten in vijftig jaar.

De monsterzege is vooral te danken aan Arderns succesvolle coronastrategie. Door vroeg en hard ingrijpen wisten de Nieuw-Zeelanders de lokale verspreiding van het virus volledig uit te bannen. Er zijn nog wel besmettingsgevallen, maar dat betreft alleen inkomende reizigers. Zij worden na aankomst twee weken vastgehouden in een zwaarbewaakt quarantainecentrum. Daarbuiten is het alsof het coronavirus nooit heeft bestaan. Sinds vorige week zijn vrijwel alle restricties geschrapt. Zelfs de timing va..

