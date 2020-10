Den Haag

‘Ik denk niet dat het Nederlandse DNA lijkt op het Britse in Europa. Integendeel, het nieuwe Europa bestaat uit veel ad-hocallianties en Nederland kan daar juist een actieve rol in spelen.’

Clément Beaune (39), president Macrons naaste EU-adviseur die onlangs aantrad als minister van Europese Zaken, wil niets horen van Haags tegenstribbelen tegen de ‘nieuwe dynamiek’ die in Europa op gang komt na de Brexit. ‘Nederland analyseert de nieuwe kaart van Europa’, zegt hij, net als Frankrijk – dat veel actiever is gaan overleggen met veel lidstaten. De reden is volgens Beaune dat samenwerken op deelgebieden de enige weg vooruit is ‘in een club van 27 landen’.

geen kopgroep

Dat pa..

