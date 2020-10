Rapport geeft inzicht in gruwelen Noord-Korea

Marteling, vernedering, gedwongen bekentenissen, honger, onhygiënische omstandigheden. Dat is hoe het eraan toegaat in de gevangenis in Noord-Korea. Een nieuw rapport van Human Rights Watch (HRW) geeft meer inzicht in de situatie in dit zeer gesloten land.

Seoul

Voormalige gevangenen omschrijven een praktijk van systematische marteling, gevaarlijke omstandigheden en onbetaalde dwangarbeid. Wie aan de allerslechtste omstandigheden wil ontsnappen, moet goede connecties hebben en smeergeld betalen.

Het rapport gaat over de situatie sinds 2011, toen Kim Jong-un aan de macht kwam. Acht overheidsmedewerkers en 22 voormalige gevangenen vertelden HRW over hun ervaringen in de kuryujang, de faciliteiten voor voorarrest en verhoor. De vrouwen onder hen kregen te maken met onder andere verkrachting.

Na arrestatie, in de periode voorafgaand aan de rechtszaak, wisten de gevangenen niet waar ze aan toe waren. Ze kregen geen advocaat. Er was ook geen bezwaar of beroep mogelijk tegen misstanden. Een juridisc..

