Trump zou wel eens een pak slaag kunnen krijgen, denkt Frans Verhagen. ‘Het ambt is in zijn handen ongeloofwaardig geworden.’

Amerika is een ‘failed state’, vindt Amerika-deskundige Frans Verhagen. Trump is symptoom, de oorzaken liggen dieper. In een nieuw boek komen die als lange termijn factoren aan bod.

Amsterdam

‘Als de uitslag ‘close’ is, kan Trump dwars gaan liggen. Maar als er sprake is van een ‘landslide’ in het voordeel van Biden, wordt hij meteen weer de vastgoedboer uit New York: ‘’Ach, het was een spel op het scherp van de snede. Ik ben allang met iets nieuws bezig’’.’

Het leven van Amerika-deskundigen is een achtbaan, met een president als Donald Trump. Frans Verhagen publiceert deze week zijn negentiende boek. Dat trekt in korte opstellen lange lijnen door de geschiedenis van een altijd fascinerend land. Maar eerst de actualiteit.

Amerika telt nu bijna 230.000 doden door corona, terwijl het er volgens Trump maximaal 200.000 zouden worden.

‘Ja, ook in de VS is nu een tweede golf, terwijl de eerste nog liep. Trump wil de ..

