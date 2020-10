Oud-minister Mexico in VS opgepakt om drugshandel

De Mexicaanse oud-minister van Defensie Salvador Cienfuegos Zepeda is in de VS opgepakt op verdenking van drugshandel. Het is de tweede arrestatie binnen een jaar van een Mexicaanse oud-bewindsman in Amerika vanwege betrokkenheid bij activiteiten van drugskartels.

Los Angeles

Cienfuegos werd in de boeien geslagen toen hij met zijn familie arriveerde op de luchthaven van Los Angeles. De arrestatie is pikant omdat de oud-generaal onder president Enrique Peña Nieto zes jaar lang een van de belangrijkste figuren was in de bloedige strijd tegen de drugskartels, die al duizenden Mexicanen het leven heeft gekost.

Waar Cienfuegos precies van verdacht wordt, is nog onduidelijk. De drugsbestrijdingsdienst DEA wil nog niet reageren op zijn aanhouding. De arrestatie is echter koren op de molen van president Donald Trump die al sinds 2015 felle kritiek heeft op de drugshandel in Mexico en de activiteiten van Mexicaanse criminelen in de VS. Met het aantreden van president Andrés Manuel López ..

