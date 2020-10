Amerikanen als volk van uitverkoren scharrelaars

Washington

‘Exceptionalisme’ is de overtuiging van een volk, land of instituut dat het een buitengewone rol speelt en daarom ontheven is aan regels die wel voor anderen gelden. Zulk denken is even logisch en verderfelijk als het om een dictatuur gaat (nazibruin of sovjetrood), maar ook in democratische landen leeft het idee. Nederland zag zich in de Gouden Eeuw soms als herleefd Israël, een uitverkoren volk, veel later dook de term gidsland op als echo.

Vooral de Verenigde Staten bekenden zich nogal eens tot exceptionalisme. Dat kan zich vertalen in moreel, politiek en economisch beleid. De Amerikaanse uniciteit kan een wegwijzer zijn, maar kan ook worden gebruikt als dekmantel voor overheersing van andere volken..

