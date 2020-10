Twitter blokkeert pro-Trump-accounts

San Francisco

Microblogplatform Twitter heeft een aantal accounts dat zou toebehoren aan Afro-Amerikaanse volgelingen van president Donald Trump en Trumps campagneteam geblokkeerd. Reden is volgens Twitter dat de gebruikers achter de accounts de regels over spam en manipulatie aan hun laars lapten. Een expert die onderzoek doet naar misinformatie hield de accounts sinds zaterdag in de gaten en kwam erachter dat de 24 accounts samen zo'n 265.000 keer geretweet of genoemd werden. De accounts varieerden volgens de wetenschapper in grootte, maar sommige zouden tienduizenden volgers hebben. <