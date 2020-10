Hoge Raad neemt Poolse rechter immuniteit af

Krakau

De tuchtkamer werd in 2017 gecreëerd door de Poolse regering onder leiding van de rechts-populistische partij PiS. In april dit jaar oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de tuchtkamer niet onafhankelijk is: de leden zijn geselecteerd door een orgaan dat gedomineerd wordt door politici en rechters die loyaal zijn aan PiS. Van het Hof moet de Poolse regering de activiteiten van de kamer stilleggen. Daar is geen gehoor aan gegeven.

Organisaties als de Nederlandse stichting Rechters voor rechters wijzen erop dat de acties van de tuchtkamer tegen Morawiec regelrecht in strijd zijn met de eerdere uitspraak van het Hof en roepen de Europese Commissie op stappen te ondernemen.

Morawiec is naast rechter in Krakau ook voorzitter va..

