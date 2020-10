Getouwtrek om EU-gezant voor godsdienstvrijheid

Ruim drie maanden geleden besloot de Europese Commissie na druk uit het parlement om een nieuwe gezant voor de godsdienstvrijheid te benomen. Maar het verzet daartegen ging door en er is nog geen nieuwe gezant. Daarom is er nu een nieuwe oproep.

De vorige Europese bijzonder gezant voor religieuze vrijheid Jan Figel (links) tijdens een bezoek aan Irak in 2017.

Brussel

Bijna een jaar na het vertrek van de vorige bijzonder gezant van de Europese Unie voor de vrijheid van religie en geloof, Jan Figel, is diens post door de nieuwe Europese Commissie nog steeds niet ingevuld. Ook niet nadat op 8 juli de commissie bekend maakte dat ze alsnog een nieuwe gezant zou benoemen. In een brief van een groep Europarlementariërs, die vandaag naar commissievoorzitter Ursula von der Leyen en vicevoorzitter Margaritis Schinas wordt gestuurd, herinnert een groep christelijke Europarlementariërs de commissie aan dat besluit.

De oproep, een initiatief van de Slovaakse christendemocratische M..

