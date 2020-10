Beduidend minder migranten naar Griekenland dit jaar

Athene

In 2020 hebben tot dusver ongeveer 12.300 vluchtelingen en migranten Griekenland bereikt. Dat is 73 procent minder dan vorig jaar, toen er in dezelfde periode bijna 45.000 kwamen, zei de Griekse viceminister van migratie Notis Mitarakis maandag in Athene. In de eerste negen maanden van 2020 is het aantal asielbeslissingen vergeleken met vorig jaar met 82 procent gestegen. De conservatieve Griekse regering had eerder wetten aangenomen om asielprocedures te versnellen. Volgens Notis Mitarakis worden momenteel ongeveer 3150 vluchtelingen herplaatst naar andere EU-landen. <