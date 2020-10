Corona verslechtert de medische zorg voor vrouwen en kinderen. ‘Ik moest maar in de zon hete thee gaan drinken’

Wereldwijd worden minder vrouwen dan mannen besmet door COVID-19. In landen als Pakistan en Afghanistan, waar volgens de cultuur vrouwen thuis behoren te blijven, is nog geen derde van hen getroffen. Maar dat is een vertekend beeld, zeggen genderspecialisten. Vrouwen worden in deze conservatieve samenlevingen nauwelijks getest. COVID-19 verslechtert de medische zorg voor vrouwen en kinderen.

Lahore

Nadat de echtgenoot van Sediqa de symptomen van COVID-19 vertoonde, bracht de familie hem naar een ziekenhuis in de Afghaanse provincie Herat. Toen hij na tien dagen verzwakt terugkeerde, zorgde Sediqa voor hem. Na een week voelde zij zich ook ziek. Ze kon nauwelijks nog eten en drinken. Toch kreeg Sediqa geen toestemming van haar man om naar het ziekenhuis te gaan. ‘Ik moest maar in de zon gaan zitten en veel hete thee drinken’, vertelt ze aan een correspondent van The New York Times.

Aan de andere kant van de grens in het Pakistaanse deel van de Pathaanse belt, waar de conservatiefste bevolkingsgroep in deze regio woont, zijn vrouwen niet veel beter af. Toch blijkt uit een internationaal onderzoek van Global Health 50/50, een were..

