Initiatiefnemers We Gaan Ze Halen: ‘Onze actie mislukt? Nee. Er is beweging ingezet’

Opnieuw is het actiegroep We Gaan Ze Halen niet gelukt vluchtelingen uit Lesbos mee te nemen. Gefaald? Nee, zegt voorman Rikko Voorberg. ‘We wilden beweging creëren en zetten een stap richting het onbekende. Zoals filosoof Nanda Oudejans duidde: de zin van politiek handelen ligt in politiek handelen zelf, niet in het resultaat.’

Johannes van den Akker, Rikko Voorberg en Suzan Doodeman gingen live op Lesbos, om de manifestatie van We Gaan Ze Halen in Den Haag toe te spreken.

Amersfoort

‘Landverraders’, ‘naïevelingen zonder plan’ en ‘veel theater met een prijskaartje van vijftigduizend euro aan sponsorgeld’. De actie van We Gaan Ze Halen, die maandag richting Lesbos vloog met een eigen vliegtuig om 189 vluchtelingen op te halen, wekte afgelopen week irritatie en zelfs haat op in Nederland en op Lesbos. Er klonk in beide gebieden ook lof en applaus en er was sprake van financiële steun. Volgens Rikko Voorberg van WGZH was het draagvlak in Nederland voor dit doel, evacuatie van vluchtelingen op het Griekse eiland, ‘groter dan ooit’.

Het einddoel van de groep viel in duigen toen de Griekse autoriteiten de Boeing 737 tegenhielden in Athene. Volgens Voorberg had staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en V..

