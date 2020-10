Trump 'uit ziekenhuis ontslagen'

Washington

Hij twitterde maandagavond zelf dat hij verwachtte om 0.30 uur Nederlandse tijd weg te kunnen. Hij zegt zich echt goed te voelen.

Trump roept zijn volgers op Twitter op niet bang te zijn voor het coronavirus. ‘Laat het je leven niet beheersen. Onder de Trump-regering hebben we een aantal echt geweldige medicijnen en kennis ontwikkeld. Ik voel me beter dan 20 jaar geleden!’

Volgens zijn medisch team voldoet de president aan alle criteria om te kunnen worden ontslagen uit het ziekenhuis, of overtreft hij ze zelfs. Trump is nog niet helemaal hersteld, maar voldoende om naar huis te mogen, aldus zijn lijfarts Sean Conley. Het team uit zich voorzichtig optimistisch en zegt op zijn hoede te blijven.

De artsen gaven kort na de bekendmaking van Trump een persconferentie over diens gezondheidstoestand. Hij zou al ruim 72 uur geen koorts meer hebben. Hij kreeg twee keer zuurstof toegediend.

Sean Conley, de lijfarts van Trump, benadrukte dat de coronabehandeling van de president een beetje onbekend terrein is. Trump heeft een deel van de therapieën al vrij vroeg ondergaan, aldus Conley. Zo is bij hem het antivirale middel remdesivir geïnjecteerd, dat wordt getest als middel tegen het coronavirus. Hij kreeg al drie doses toegediend. De vierde is voor zijn vertrek uit het ziekenhuis en de laatste dosis krijgt hij vanavond in het Witte Huis.

Eerder op maandag leek de president zijn verkiezingscampagne weer op te pakken. Hij twitterde een reeks slogans gericht tegen bureaucratische regelgeving, abortus, wetteloosheid, militair ingrijpen in het buitenland en in zijn ogen te dure zorgverzekeringen. Hij raadde iedereen die ‘graag de grootste belastingverhoging en de ineenstorting van de economie en veel werkloosheid wil’ op de Democraten te stemmen.

medewerkers

Bij Trumps woordvoerster, Kayleigh McEnany, is maandag bij een test ook het coronavirus vastgesteld. De 32-jarige perschef gaat naar eigen zeggen onmiddellijk in quarantaine. McEnany is een van de vele medewerkers en prominente partijgenoten van Trump die besmet zijn geraakt, waarschijnlijk tijdens een druk bezochte partijbijeenkomst van Republikeinen.

Ook Trumps vrouw Melania heeft het virus en is in het Witte Huis in quarantaine. Zij liet maandag via Twitter weten dat ze zich goed voelt en thuis rust. Ze dankte namens haar gezin voor alle steun die ze heeft ontvangen in boodschappen of gebeden. <