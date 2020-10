Washington

Stafchef van het Witte Huis Mark Meadows was naar eigen zeggen erg bezorgd over de gezondheid van zijn baas. Trump bleek afgelopen week besmet te zijn met het coronavirus en vrijdag verslechterde zijn toestand snel. ‘We waren heel erg bezorgd, hij had koorts en zijn bloedzuurstofgehalte daalde snel', zei Meadows zaterdag in een vraaggesprek met Amerikaanse media. In het Witte Huis kreeg hij vrijdag extra zuurstof toegediend, nadat hij moeite kreeg met ademhalen en zijn zuurstofniveau daalde. Trump werd naar een ziekenhuis vlak buiten Washington overgebracht. Volgens de stafchef is daar bij Trump ‘een ongelofelijke verbetering ingetreden”. Meadows is zaterdag daarom weer optimistisch ge..

