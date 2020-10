De weg naar het Witte Huis: Beeldvorming en presentatie gaan boven alles

In de geschiedenis van de Amerikaanse presidentsverkiezingen is de naam van Fred Kahn niet meer dan een voetnoot. Kahn werd in 1932 geboren in Duitsland. Wegens de Jodenvervolging werd hij op zesjarige leeftijd naar België gebracht, waar hij de oorlog overleefde. Kahn emigreerde in 1952 naar Amerika, vocht in de Korea-oorlog en verkreeg in 1953 het Amerikaanse staatsburgerschap.

De tamelijk onbekende presidentskandidaat John F. Kennedy spreekt in New York, augustus 1960. (beeld FDR Presidential Library & Museum)

De weg naar het Witte Huis is een serie over markante mensen en momenten uit de geschiedenis van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Aflevering 5: presidentskandidaten in debat.

Zijn belangstelling voor de politiek was groot. In 1956 stelde hij voor, dat president Eisenhower en zijn Democratische uitdager Adlai E. Stevenson met elkaar in debat zouden gaan op de University of Maryland, waar Kahn economie studeerde. Studenten zouden de vragen mogen stellen. Kahns idee kreeg veel aandacht in de pers. Eleanore Roosevelt, de weduwe van president Franklin D. Roosevelt, schaarde zich erachter.

Het voorstel van Fred Kahn was tamelijk revolutionair, want nog nooit eerder waren presidentskandidaten met elkaar in debat gegaan. Zij communiceerden l..

