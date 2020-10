Duitsland dertig jaar herenigd

Duitse kerken willen vandaag 30 jaar hereniging van het land herdenken met een gemeenschappelijk feest van dankbaarheid. Maar zelfs nu is de hereniging in oost en west nog steeds een totaal verschillende herinnering.

Berlijn

Op 3 oktober 1990 hield, zonder slag of stoot, een land gewoon op te bestaan. De Duitse Democratische Republiek loste op en de deelstaten ervan werden deel van de Bondsrepubliek Duitsland.

Maar dertig jaar wordt er nog elk jaar een rapport over ‘de stand van de Duitse eenheid;’ gepresenteerd door een speciale ‘Ostbeauftragte’, de adviseur van de regering voor Oost-Duitsland. Als je de omslag ziet van het huidige verslag, lijkt het nu wel klaar. Op de voorgevel staan twee foto’s van een huis in Görlitz: van een vervallen bende tot een pronkstuk. ‘Zo toont de bondsregering 30 jaar na de eenwording de situatie in Oost-Duitsland graag’, schrijft Marja Verburg van het Duitsland Instituut.

Er..

