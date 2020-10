De Republikeinen en Democraten verscheuren de rechtsstaat in gevecht om het Hooggerechtshof

Nu de Republikeinen snel de meerderheid in het Amerikaanse Hooggerechtshof willen vastleggen, zinnen de Democraten op rigoureuze tegenzetten. In beide gevallen wordt het recht misbruikt.

Het gevecht om de macht in de Verenigde Staten is ontspoord, op een gevaarlijke manier. En dan gaat het niet om de strijd om het Witte Huis, tussen Donald Trump en Joe Biden. Hoe smerig dat gevecht ook wordt gevoerd, de Amerikanen kunnen er met een potloodstreep op hun stembiljet een eind aan maken.

Het echte gevaar toont zich in het gevecht om het Hooggerechtshof. Daarin laten de beide partijen onverbloemd hun echte machtsstreven zien en blijken alle mooie woorden over principes van de democratische rechtsstaat hypocriete praatjes te zijn. Want zowel de Republikeinen als de Democraten zien het Hooggerechtshof, dat het hoogste instituut van zuivere en onpartijdige rechtspraak dient te zijn, als middel om hun opvattingen dwingend aan de an..

